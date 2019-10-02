شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الدفاع المدنى العراقية تنجح بإخماد حريق مبنى محافظة النجف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وكالة الأنباء العراقية نجاح فرق الدفاع المدنى فى إخماد حريق مبنى محافظة النجف. وكان متظاهرون عراقيون اقتحموا محافظة النجف احتجاجا على الفساد المستشرى فى مؤسسات الدولة العراقية. بدوره وجه وزير الدفاع العراقى نجاح الشمرى بإدخال جميع القطاعات بالإنذار للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية. Advertisements

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