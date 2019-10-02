شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتقبل تعازي القاسمي والنعيمي والشيوخ بوفاة سهيل الكتبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقبّل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التعازي في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.



كما قدم واجب العزاء، بقصر المشرف، الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي وجموع المعزين.

وأعرب الجميع عن صادق تعازيهم ومواساتهم.. سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد سهيل بن مبارك الكتبي بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه وأهله جميل الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ،والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشيخ خالد بن محمد بن زايد رئيس اللجنة التنفيذية، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ وأبناء الفقيد وذويه.