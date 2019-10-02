شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية: ضبط 7 أشخاص كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بولاية نابل التونسية من ضبط 7 أشخاص كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية. وذكرت وزارة الداخلية التونسية -في بيان اليوم الأربعاء- أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 24 و33 عامًا، وكانوا يعتزمون اجتياز الحدود على متن زورق مطاطي مجهز بمحرك.. وباستشارة النيابة العامة، أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

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