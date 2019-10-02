شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية: اشتباكات بالأسلحة بين محتجين وقوات الأمن فى الناصرية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بالشرطة العراقية، لرويترز، إن اشتباكات بالأسلحة اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن في مدينة الناصرية بجنوب العراق، اليوم، الأربعاء، في حين تم نشر قوات مكافحة الإرهاب بعد أن فقدت الشرطة السيطرة على الوضع.
وقتل اثنان من المحتجين بالمدينة، اليوم، الأربعاء، وقتل آخر يوم، الثلاثاء، بعد أن أطلقت الشرطة الرصاص لتفريق المحتجين.
وقتل خمسة أشخاص في أنحاء البلاد وأصيب 132 على الأقل اليوم الأربعاء مع تجدد الاشتباكات في البلاد بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في أكبر تعبير عن الغضب الشعبي ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي أمضت عاما واحدا في السلطة.
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