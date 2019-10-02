شكرا لقرائتكم خبر عن مجلسا السيادة والوزراء بالسودان يحسمان آلية تعيين رئيس القضاء والنائب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حسم مجلسا السيادة والوزراء في السودان آلية تعيين رئيس القضاء، والنائب العام، بأن منحا الحق في هذا التعيين، لمجلس السيادة، بعد اعتماد نسخة من الوثيقة الدستورية تحتوي على هذا النص.

وعقد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، أول اجتماع مشترك لهما، اليوم الأربعاء، في القصر الجمهوري، بحضور رئيسي مجلسي السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

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وأعلن مجلس السيادة، في بيان، أن الاجتماع المشترك "اعتمد الوثيقة الدستورية التي تمنح مجلس السيادة الحق في تعيين رئيس القضاء والنائب العام".

وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، في تصريح للصحفيين، عقب الاجتماع، إن "الوثيقة التي تحتوي على هذا النص، ستُرسل إلى وزارة العدل، للنشر في الجريدة الرسمية"، موضحا أن حسم الأمر تم بالتوافق بين مجلسي السيادة والوزراء، ولم يحتاج الأمر إلى تصويت.