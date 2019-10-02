شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل: نزعنا كاميرا مراقبة عسكرية إسرائيلية فى المنطقة الحدودية مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في منطقة الجنوب اللبناني (يونيفيل) عن قيامها بنزع كاميرا مراقبة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة الخط الأزرق (الخط البري الفاصل بين إسرائيل ولبنان الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000) بعد شكوى تقدم بها الجيش اللبناني.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي - في بيان له اليوم - إن قوة حفظ السلام الأممية كانت قد تلقت في 25 سبتمبر الماضي، معلومات من القوات المسلحة اللبنانية، مفادها أن الجيش الإسرائيلي قام بوضع كاميرا عند المدخل الشمالي لأحد أنفاق السكك الحديدية القديمة بالقرب من الخط الأزرق في منطقة رأس الناقورة (جنوبي لبنان) .

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وأشار إلى أن اليونيفيل قامت بالتواصل مع الجيش الإسرائيلي، وإبلاغه أنه سيتم نزع الكاميرا، وهو الأمر الذي تم تنفيذه بصورة فورية.

ولفت إلى أن آلية الارتباط التنسيق التي تضطلع بها قوات اليونيفيل، عملت في هذه الواقعة بسرعة قصوى، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى الاستفادة من "المساعي الحميدة" التي تقوم بها اليونيفيل لحل المسائل الخلافية على طول الخط الأزرق، وتجنب اتخاذ إجراءات من جانب واحد قد تتسبب في تفاقم الأوضاع.

جدير بالذكر أن قوات اليونيفيل وهي قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات، أنشئت وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان، وفرض السلام والأمن، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة، ويبلغ قوامها قرابة 11 ألف عنصر عسكري من 43 دولة.