شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السودانى:أمريكا ترغب فى التأكد من إدارة الحكومة المدنية فعليا للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم البدوى وزير المالية السودانى، إن الإدارة الأمريكية تريد التأكد من أن الحكومة المدنية هى الحاكم الحقيقى للسودان قبل حذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وخلال زيارته لباريس، قال إبراهيم البدوى، فى تصريحات صحفية، ردًا على سؤال عما إذا كان رفض الولايات المتحدة حذف السودان من قائمة للإرهاب مرتبطاً بالجنرالات الذين يجلسون مع المسؤولين المدنيين في الخرطوم: لم أسمع ذلك شخصيًا من المسؤولين الأميركيين لكني أعلم أنهم قالوا إنهم يريدون التحقق أولاً من أن الحكومة المدنية تحكم البلاد بصورة فعلية.

Advertisements

وأضاف الوزير أن المسئولين الأمريكيين وضعوا على الطاولة أيضا المسائل الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والسلام فى السودان والإصلاحات الاقتصادية.

ولفت البدوى إلى أن الجيش لا يشكل خطرا على الثورة السودانية، وزاد ”من خلال وقوفه إلى جانب الثورة، فإن المؤسسة العسكرية قدمت مساهمة ملموسة للثورة، وأدى ذلك إلى تجنب انزلاق البلاد إلى حرب أهلية”.