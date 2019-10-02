العراق.. متظاهرون يضرمون النار ببوابة مجلس محافظة الديوانية

العراق/ علي جواد/ الخليج 365قال مصدر أمني عراقي، الأربعاء، إن المئات من المتظاهرين أضرموا النيران في البوابة الخارجية لمبنى مجلس محافظة الديوانية جنوبي البلاد، في محاولة لاقتحامه.

وفي تصريح للأناضول، قال صفاء كامل، ضابط برتبة مقدم في قيادة عمليات الفرات الأوسط (تابعة للجيش)، إن "المتظاهرين أضرموا النيران في البوابة الخارجية للمبنى الذي فرضت قوات مكافحة الشغب وقوات الأمن الأخرى إجراءات مشددة لمنع اقتحامه من قبل المتظاهرين".

وأوضح كامل أن "قوات مكافحة الشغب مخولة باستخدام الغازات المسيلة للدموع والمياه والهراوات لمنع اقتحام المبنى"، مشيرا إلى أن "المئات يتجمهرون بالقرب من المبنى في محاولة لاقتحامه".وفي محافظة بابل (جنوب)، قال شهود عيان، إن "قوات مكافحة الشغب استخدمت الرصاص الحي وخراطيم المياه والهراوات، لفضّ اعتصام أمام مبنى مجلس المحافظة".

وأضاف الشهود في اتصالات مع مراسل الاناضول أن "العشرات من المتظاهرين أصيبوا بجروح جراء فض الاعتصام".

والثلاثاء، تظاهر آلاف العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد ومحافظات أخرى، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير وظائف، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

واستخدمت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب الرصاص الحي وخراطيم المياه الساخنة وقنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين من أمام جسر "الجمهورية" المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة ومبنى الحكومة الاتحادية.‎

‎وتسببت المواجهات الثلاثاء في سقوط أربعة قتلى في بغداد وفق مصدر طبي للأناضول، وخامس في محافظة ذي قار(جنوب) وفق مفوضية حقوق الإنسان، إضافة إلى عشرات الجرحى، قبل أن يسقط 3 قتلى من المتظاهرين وشرطي في ذي قار الأربعاء، وفق مسؤول في صحة المحافظة.



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