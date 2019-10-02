العراق.. مقتل متظاهر برصاص الأمن في محافظة ذي قار

العراق/حسين الأمير/علي جواد/الخليج 365

قُتل متظاهر وأصيب آخرين في محافظة "ذي قار" جنوبي العراق، الأربعاء، جراء استخدام قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي في تفريق احتجاجات أمام وداخل مبنى مجلس المحافظة، وفق شهود عيان.

وقال الشهود، وناشط مدني للأناضول، إن اشتباكات وقعت بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين بعد اقتحامهم مبنى مجلس المحافظة، ما أسفر عن مقتل محتج وإصابة أكثر من 17 آخرين بينهم عناصر من القوات الأمنية.

وأضاف الناشط الذي فضل عدم نشر اسمه، أن القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين.

وذكر الشهود أن المحتجين أضرموا النيران في جزء من مبنى المحافظة قبل أن يتم إطفاءها، دون الحديث عن حجم الخسائر والاضرار.

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ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية حول ما ذكره الشهود.

واتسعت الثلاثاء لليوم الثاني، دائرة الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والتي انطلقت الاثنين، لتشمل عددا من محافظات شرق وجنوب البلاد إلى جانب العاصمة‎‎ بغداد، وفق مصادر أمنية ونشطاء.

وتظاهر آلاف العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد ومحافظات أخرى، الثلاثاء، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير وظائف، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

واستخدمت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب الرصاص الحي وخراطيم المياه الساخنة وقنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين من أمام جسر "الجمهورية" المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد ومبنى الحكومة الاتحادية.

‎وتسببت المواجهات الثلاثاء في سقوط أربعة قتلى في بغداد وفق مصدر طبي للأناضول، وخامس في محافظة ذي قار(جنوب) وفق مفوضية حقوق الإنسان، إضافة إلى عشرات الجرحى، قبل ان يضاف القتيل السادس الاربعاء في ذي قار أيضا.‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.