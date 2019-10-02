“العقاري” يودِع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع 1.173 مليار و173 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر سبتمبر 2019.

وقال الصندوق في بيان صحفي له اليوم: 220.5 مليون ريال خصص دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاء 952.9 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة، موضحاً أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم”، ومبادرة “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة”، منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2019، بلغت 8.108 ثمانية مليارات ومائة وثمانية ملايين ريال.

وأضاف: استدامة دعم المواطنين عنصر رئيس في الخطط الاستراتيجية التي انتهجها الصندوق منذ إعلان التحول.

وأردف البيان: إجمالي ما تم إيداعه لمستفيدي “التمويل المدعوم” بلغت نحو 1.595 مليار و595 مليون ريال حتى الشهر الماضي، فيما جرى إيداع 6.513 ستة مليارات و513 مليون ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من كل القطاعات العسكرية.

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وأشار الصندوق إلى أن إعلان إيداع الدعم الشهري للمستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعوم يؤكد التزامه بدعم المواطنين للحصول على السكن المناسب وتمكينهم من الاستفادة من كل البرامج والمبادرات التي توفر لهم عدة خيارات متنوعة من الحلول التمويلية والسكنية.

وأكد الصندوق اهتمامه بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجة المواطن، مؤكداً استمرارية البرامج والمبادرات المعلن عنها.

وأوضح أن مبادرة دعم المدنيين في القطاعين العام والخاص ممن أتم 50 عاماً تقرر تمديدها لمدة ستة إضافية تمتد حتى نهاية شهر مارس 2020م.

يذكر أن فروع صندوق التنمية العقارية تعمل طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى 30 خدمة إلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية وخدمة المستشار العقاري

ومركز العناية بالمستفيد 199088، وجميعها مهيأة للرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية.