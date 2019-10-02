بوتين يبرئ ترامب في مكالمته مع رئيس أوكرانيا ولا يمانع نشر مكالماته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، عن دونالد ترامب؛ بعد الاتهامات التي وجهت إلى الرئيس الأمريكي بالضغط على أوكرانيا؛ لإضعاف منافسه السياسي جو بايدن.

وكان مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي بدأ تحقيقات قد تؤدي إلى عزل الرئيس ترامب؛ بسبب ما قاله ترامب في مكالمته مع الرئيس الأوكراني، واعتبر طلباً لدعم دولة أجنبية للتدخل في الشؤون الداخلية.

وقال بوتين: إنه لا يوجد «ما يسيء» في نص المكالمة، «لا أرى شيئاً مسيئاً في المحادثة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي».

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي: إنه لن يمانع في نشر اتصالاته الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مضيفاً: إنه دائماً يعتقد أن من المحتمل نشر ما يتفوه به كلما تحدث.

وكان رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي قال، الأحد، إن الكونجرس الأمريكي عقد العزم على الاطلاع على اتصالات ترامب الهاتفية مع بوتين وغيره من زعماء العالم، مشيراً إلى مخاوف من احتمال أن يكون الرئيس عرض الأمن القومي للبلاد للخطر.