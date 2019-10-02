سياسي كردي يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة ما يجري في الجزيرة السورية

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أما بخصوص الاحتجاجات فأضاف حدو "أنها متنقلة وزادت من وتيرتها بالتزامن مع التهديدات التركية لتنفيذ عملية شرق الفرات، وتم بحث هذا الموضوع خلال عدة اجتماعات حصلت بين وجهاء العشائر وقوى التحالف الدولي وقدموا لهم عدة مطالب أولها عدم وصول إمدادات النفط إلى الحكومة السورية وكذلك منع أي تنسيق بين الجيش السوري و"قسد"، إضافة إلى دعوة قوى التحالف لتقديم الدعم لهم وحمايتهم في تلك المناطق ضد الجيش السوري، فضلا عن احتجاجات ضد "قسد" بشأن التجنيد الإجباري واحتجاجات على ممارسات بعض عناصر الشرطة".
وأعرب حدو عن أمله في أن تحل هذه المشاكل بجلوس "قسد" مع الحكومة السورية حول طاولة حوار واحدة وبحث جميع الملفات العالقة وبجدية وشفافية.
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