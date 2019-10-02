وأهابت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بالمواطنين السعوديين باتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بتعاليم السلامة، بعد التحذيرات الرسمية التي أطلقتها سيول من الإعصار.
كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها سريعا حال حدوث أي طارئ لاتخاذ اللازم.
وأغلقت تايوان الأسواق المالية وأمرت بإغلاق المدارس، يوم الإثنين الماضي، مع اقتراب إعصار من ساحلها الشمال الشرقي بينما ألغت شركات الطيران أكثر من 150 رحلة في ظل تحذيرات من سيول ورياح عاتية.
ومن المتوقع أن يقترب الإعصار "ميتاج"، الذي يصنفه مكتب الأرصاد في تايوان بأنه في ثاني أقوى فئة من الأعاصير، من ساحل مقاطعة يلان مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 162 كم في الساعة.
وأصدر المكتب تحذيرات من الرياح والأمطار لمنطقة تايبه الكبرى وميناء كيلونج شمالي البلاد ومقاطعات شمالية.
ووضع نحو 1200 جندي في حالة تأهب في ظل مخاوف من الفيضانات واشتداد العاصفة. وفقا لـ "رويترز".
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب ثاني أقوى إعصار في العالم... السعودية تحذر مواطنيها في سيئول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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