والدة أمير قطر تحذر: إذا لم نغير المسار فسندفع ثمنا باهظا

جاءت تصريحات الشيخة موزا بنت ناصر، خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان بحضور ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بحسب بوابة "الشرق" القطرية.

وسلطت الشيخة موزا، خلال في كلمتها، الضوء على الدمار الذي تخلفه الأزمات والتأثير طويل المدى على الأطفال والشباب نتيجة عدم حصولهم على التعليم وتخلفهم عن المدارس، بالإضافة إلى تبني الدعوة للعمل وتعزيز الجهود لحماية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان.

وأضافت: "لكل منا دور يقوم به سواء بشكل فردي أو جماعي. ومن خلال تجاربنا لا يوجد هناك حل واحد لكل التحديات. ينبغي أن يكون لدينا نهج قائم على الانتقاء والاختيار والابتكار والإبداع".

وختمت الشيخة موزا كلمتها بالدعوة إلى استحداث يوم عالمي لحماية التعليم، لغرض تحديد التقدم المنجز في هذا الشأن سنويا وتحديد الفجوات ووضع حماية التعليم في مقدمة أولويات الأجندة العامة.

يذكر أن تصنيف أفضل ألف جامعة في العالم، تضمن أسماء 41 جامعة عربية، شملت السعودية (8 جامعات) والإمارات (8 جامعات) ومصر (6 جامعات) وقطر (جامعة واحدة) ولبنان (6 جامعات) والأردن (3) والعراق (4) والمغرب (1) والبحرين (1) وسلطنة عمان (1) والكويت (1).