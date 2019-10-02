مقتل متظاهر وإصابة العشرات باحتجاجات ضد الحكومة العراقية

بغداد - سبوتنيك. وذكر شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" أن "متظاهرا قتل برصاص الأمن وأصيب العشرات أثناء احتجاجات بمحافظة ذي قار بجنوبي البلاد".

في السياق ذاته، أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، بأن أعداد المتظاهرين الوافدين إلى وسط العاصمة بغداد، تزايد بشكل كبير من مختلف المناطق، والمحافظات.

وشهدت جميع المناطق في العاصمة بغداد، تظاهرات بمشاركة الشباب والرجال، والفتيات، والنساء، من جانبي الكرخ، والرصافة، والمناطق البعيدة في الأطراف، مثل مناطق الشعب، والحسينية، ومدينة الصدر، والأمين، والزعفرانية، باتجاه ساحة التحرير التي انطلقت فيها يوم أمس التظاهرة تحت نصب الحرية.

ومنذ الصباح شاركت العشرات من الفتيات، في تظاهرة نسوية تضامنية مع التظاهرات التي استمرت منذ صباح يوم أمس الثلاثاء، للمطالبة بإقالة الحكومة وتغييرها بسبب سياساتها.

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في سياق متصل، أعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، الأربعاء، إرتفاع حصيلة الانتهاكات التي طالت المتظاهرين في العاصمة بغداد، ومحافظة وسط، وجنوب البلاد، إلى أكثر من 300 قتيل وجريح.

وأوضح البياتي، أن حصيلة الضحايا نتيجة قمع التظاهرات في العاصمة، وباقي مدن العراق، بلغت حتى الآن 306 انتهاكا، ضمنها مقتل متظاهرين إثنين في بغداد، وذي قار، مع إصابة 166 مدنيا، و48 منتسبا أمنيا.

وأفاد بإن عدد المتظاهرين الذين تم اعتقالهم، بلغ 90 شخص، بينهم 51 معتقل من محافظة واسط، و17 من ذي قار، و15 من البصرة، و7 من النجف.