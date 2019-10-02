الأمير محمد بن نايف يعزي في حارس الملك

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

في ظهور نادر ولافت، قدم الأمير محمد بن نايف خلال زيارة خاصة تعازيه في عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.

ودعا الأمير للفقيد أن يتغمده الله "بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

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© Reuters

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وأعرب ذوو الفقيد عن شكرهم للأمير محمد بن نايف على تعزيته ومواساته.

المصدر: سبق