شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يعلن عقد الملتقى الحكومي 2019 الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى عهد البحرين ، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراءن عن عقد الملتقى الحكومي 2019 يوم الأحد ، 6 أكتوبر 2019. الملتقى الحكومى يعقد تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين.

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