شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل طالبين جامعيين من بلدة بيت أمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، شابين فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد توقيفهما على أحد الحواجز العسكرية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال الناشط الإعلامى محمد عوض، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا على الشارع الالتفافى بالقرب من تجمع عصيون الاستيطانى، واعتقلت الطالبين فى جامعة الاستقلال للعلوم العسكرية، أمير محمد يوسف عوض ، وإبراهيم محمد كامل اسعيفان.