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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل طالبين جامعيين من بلدة بيت أمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، شابين فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد توقيفهما على أحد الحواجز العسكرية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء ، قال الناشط الإعلامى محمد عوض، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا على الشارع الالتفافى بالقرب من تجمع عصيون الاستيطانى، واعتقلت الطالبين فى جامعة الاستقلال للعلوم العسكرية، أمير محمد يوسف عوض ، وإبراهيم محمد كامل اسعيفان.

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