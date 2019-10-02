شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل متظاهر وإصابة 11 شرطيا فى محافظة ذى قار العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت تقارير صحفية عراقية، إن متظاهرا عراقيا قتل وأصيب 11 شرطيا فى محافظة ذى قار، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات بين قوات الشرطة العراقية وعدد من المحتجين الذين حاولوا القيام بحرق مبنى محافظة ذى قار بالكامل.

وأكد موقع السومرية نيوز اندلاع مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية فى محافظة بابل.

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وفي محافظة المثنى جنوبي العراق، أشعل المحتجون النار في الإطارات، فيما يشهد مركز المحافظة توافد أعداد كبيرة من المواطنين.

أما في محافظة بابل، ردت قوات الأمن على متظاهرين رشقوها بالحجارة، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.