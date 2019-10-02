شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من صندوق النقد الدولى فى السودان لمناقشة برنامج الحكومة الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح ، أن وفدا من صندوق النقد الدولي، موجود في السودان الآن، من أجل مناقشة البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وقال صالح، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء السوداني اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عقد خلال وجوده في نيويورك وباريس مفاوضات حول معالجة الديون المستحقة على السودان، لافتا إلى أن هذا الأمر مرتبط برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وأضاف:"هناك خطوات في مسألة رفع الديون ستبدأ من الآن، مثل المراقبة لأداء الاقتصاد السوداني، لأن عملية رفع الديون مرتبطة بأن العائد من رفع الديون يوجه إلى قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس لأي مورد آخر".

وأوضح وزير الإعلام السوداني:"هم يريدون أن يتأكدوا أن اتجاهات الاقتصاد السوداني خلال المرحلة القادمة، متجهة إلى قضايا التعليم والصحة والإسكان ومعالجة الفقر، وهناك وفد من صندوق النقد الدولي، في الخرطوم، ويجري حوارات مع وزارة المالية".