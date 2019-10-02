شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن بالقاهرة يشيد بتسهيلات الحكومة المصرية للجالية اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأعرب مارم عن تقدير حكومة وشعب بلاده بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى، لما تقدمه جمهورية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من رعاية واهتمام بالجالية اليمنية المقيمة فى مصر، ومواقف مصر الثابتة تجاه دعم الشرعية الدستورية فى اليمن فى مواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على مؤسسات الدولة .

وجدد مارم التأكيد على أن ما تقوم به جمهورية مصر حكومة وشعباً تجاه أشقاءهم فى اليمن ما هو الا امتداد للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجسيداً لموقف مصر الثابت والمبدئى تجاه اليمن أرضاً وانساناً ، والذى كان واضحاً ومميزاً على مر المراحل التاريخية المختلفة .