شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء العراقية: متظاهرون يحاولون اقتحام مبنى النجف الأشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد مجلس الأمن الوطني في العراق تسخير الجهود الحكومية كافة لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

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