فرق الإطفاء العراقية تواصل جهود إخماد حريق شب فى مبنى محافظة "ذى قار"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل نقلا عن وكالة الأنباء العراقية، قولها، إن فرق الإطفاء تواصل جهود إخماد الحريق في مبنى محافظة ذي قار، مشيرة إلى أن قوات الأمن استعادت السيطرة على مبنى المحافظة. واتسعت رقعة الاحتجاجات وتزايدت أعداد المحتجين فى أحياء العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، ورفض المحتجون لافتات تطالب برحيل رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدى. Advertisements وتجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى بغداد، قبل قليل، وفتحت الشرطة العراقية النار على المتظاهرين، ونقلت سيارات الإسعاف مصابين جراء تلك الاشتباكات.

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