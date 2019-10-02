الأربعاء 2 أكتوبر 2019

ماذا تعرف عن حساسية الصوف

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت مجلة "الصيدليات الحديثة" وجود أنواع من الحساسية غير المشهورة مثل الحساسية من الصوف، أو من اللحوم الحمراء.



وأوضحت المجلة الألمانية أن حساسية الصوف تسببها مادة اللانولين، والتي توجد أيضاً في بعض المنتجات الطبية، ومستحضرات التجميل. وتتمثل أعراض هذه الحساسية في الاحمرار، والحكة، والإكزيما بعد الاستخدام بين 24 و 48 ساعة.

Advertisements

وقد تؤدي اللحوم الحمراء لدى البعض إلى رد فعل تحسسي مثل احمرار الجلد، وضيق التنفس، والدوار، والغثيان، بسبب ما يعرف بجزيء السكر "ألفا غال"، علماً أن أعراض هذه الحساسية تظهر بعد ساعات من تناول اللحوم. ويمكن لفحص دم خاص التحقق من وجود الأجسام المضادة "ألفا غال" في الدم.

وينصح الأطباء مرضى الحساسية بالابتعاد عن مسبباتها ما أمكن، لكن عند التعرض لها فقد تساعد المستحضرات المحتوية على مضادات الهيستامين في الحد منها، بفضل تأثيرها الملطف.

كما يمكن اللجوء إلى كريمات الكورتيزون، أو اسبراي، وأقراص بمواد فعالة مضادة للهيستامين.

وإذا كانت الأعراض شديدة، فيمكن للطبيب المعالج وصف أدوية طوارئ.