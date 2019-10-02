شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة دبي تتوقع اندماجات في قطاع التجزئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن يشهد قطاع التجزئة في الدولة عمليات اندماج بين الشركات العاملة في القطاع، لأن الاندماجات في قطاعات الأعمال مهمة لاستدامة النشاط التجاري، كما تسهم بكل تأكيد في تخفيف حدة المنافسة في القطاع.

كما توقع حدوث تغير كبير في استخدام مراكز التسوق التجارية من قبل المستهلكين، إذ إن بعض المراكز المحلية بدأت تغير تعريفها من مركز تسوق إلى مراكز لتجارب المتعاملين، مؤكداً أن المراكز التجارية في دبي ما زالت تشهد طلباً لافتاً، إذ توسعت فكرة استخدام المركز التجاري من التسوق إلى أنشطة عدة من بينها الترفيه والرياضة وغيرها من الأنشطة الاجتماعية.

وأشار بوعميم في تصريحات على هامش جلسة حوارية بعنوان «التطور أو الاندثار»، نظمتها مؤسسة قمة التجزئة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي و«ميدان ون»، إلى أن تقديرات نمو التجارة الإلكترونية تصل من 20 إلى 25% خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات مقبلة، لافتاً إلى توقعه أن أكبر الشركات التي نجحت في مجال التجارة الإلكترونية أسست في دبي.

وأكد خبراء مشاركون في الجلسة الحوارية أهمية إحداث تغيرات في آليات التجارة تنسجم مع متطلبات المستقبل، وتأتي التجارة الإلكترونية في مقدمة هذه الإجراءات التي من شأنها تعزيز التنافسية والارتقاء بأداء قطاع التجزئة وتمكين الشركات من تحقيق مكاسب أكبر والاستفادة من فرص التوسع عبر الإنترنت وتقنيات الاتصال لاكتساب شريحة أكبر من المستهلكين.

وقال غاري ثاتشر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ «قمة التجزئة»: «يتعين على شركات التجارة الانتباه لأهمية الاستفادة من آفاق التوسع التي تجلبها التجارة الإلكترونية، نظراً لما تتيحه من إمكانية الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين من خلال تبني نظم التسويق الرقمي للمنتجات ذات التأثير المباشر في تسريع وتيرة المبيعات. ويعد هذا التوجه إحدى أهم سمات قطاع التجزئة للمستقبل عالمياً.

وقال فهد كاظم، نائب رئيس «ميدان مولز»: «التوجهات المتسارعة نحو تبني أنماط معززة بتقنيات التكنولوجيا في تجارة التجزئة قادرة على إحداث تغيرات وتحسين في أداء المؤسسات التجارية، وعليهم الاستفادة من هذه الفرص والسعي نحو تعزيز تجربة المستهلك والوصول إليه بطرق مختلفة أكثر انسجاماً مع متطلباته، وتتيح اليوم حلول التكنولوجيا ذلك عبر قنواتها المتعددة من وسائل التواصل الاجتماعي التي تسهم بشكل كبير في تعزيز المكانة التنافسية للمؤسسات وجذب المستهلكين إليها».