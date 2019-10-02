شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية خلال زيارة بوتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الأربعاء، بأنه سيتم توقيع 30 اتفاقية وصفقة ومذكرة تفاهم بين بلاده والسعودية، خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية خلال الشهر الجاري.

جاء تصريح نوفاك على هامش أسبوع الطاقة الروسي الذي انطلقت فعالياته في العاصمة الروسية موسكو أمس.

ووفقاً لوكالة «بلومبيرج» للأنباء، فإن نوفاك لم يوضح عدد الاتفاقيات التي ستكون مرتبطة بقطاع الطاقة.

وكانت مصادر من البلدين لفتت إلى أن الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية والأوضاع في منطقة الخليج.

وشهدت العلاقات الروسية السعودية تطورات إيجابية كبيرة على مدار الأعوام القليلة الماضية.

كما أن الجانبين يتعاونان بصورة وثيقة من أجل ضبط إنتاج النفط، وذلك في إطار التعاون بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها.

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