وزارة الصحة تحث على تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، مطالبة المستهدفين بالتطعيم التوجه إلى أقرب مركز أو مستشفى لتلقي التطعيم.

ويتوفر اللقاح من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري وبشكل مستمر إلى شهر مارس/آذار من العام القادم.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن الوزارة ملتزمة بتوفير لقاح الإنفلونزا كل عام نظراً لدوره في الحد من انتشار العدوى داخل المجتمع، وتقليل احتمالية الإصابة بمضاعفات المرض، ولذلك توصي الوزارة أفراد المجتمع والعاملين الصحيين بتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية.

توعية المجتمع

وحثّ الفئات المستهدفة بالتطعيم على المبادرة وزيارة أقرب مركز صحي أو مستشفى لتلقي اللقاح، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثي أو المكتسب مثل المصابين بفيروس العوز المناعي، أو الناتج عن تناول الأدوية والعقاقير المثبطة للمناعة.

وشدد على أن لقاحات الإنفلونزا آمنة، وتحظى بسجل ناجح من السلامة والفعالية، حيث استفاد منها مئات الملايين حول العالم منذ خمسين عاماً إلى الآن، كما أجريت العديد من البحوث والدراسات التي تدعم سلامة اللقاح ومأمونيته.

وأوضح أن وجود حالات مصابة بالإنفلونزا الموسمية العادية أمر طبيعي وموجود في الكثير من دول العالم، ويزداد مع مطلع فصل الشتاء الذي تكثر فيه حالات الإصابة بهذا النوع من الإنفلونزا.

الفئات الأكثر حاجة للقاح

وأوضحت الدكتورة ندى المرزوقي مدير إدارة الطب الوقائي بالوزارة، أن الإنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية تنتشر بسهولة بين البشر، تتراوح الإصابة ما بين خفيفة وشديدة.

وأن النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون بعض الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للمضاعفات.

وأكدت أهمية اللقاح كأفضل طريقة للوقاية ابتداءً من عمر 6 أشهر، وأشارت إلى أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية مرة واحدة سنوياً.

لقاح الإنفلونزا للأطفال

وقالت أما بالنسبة للأطفال دون 9 أعوام، فإنهم يحتاجون لجرعة أخرى على أن تكون المدة الفاصلة بين الجرعتين 4 أسابيع أو أكثر، وأن أفضل طريقة لحماية الأطفال دون 6 أشهر تتم من خلال تلقي الأمهات اللقاح أثناء الحمل، حيث تنتقل الأجسام المضادة من الأم الحامل إلى جنينها، بينما يوصى بعدم تلقي التطعيم لجميع الأشخاص الذين يعانون حساسية شديدة للبيض، ومن يعانون مرضاً حاداً ترافقه حمى، أو تحسساً مفرطاً من قبل ضد لقاح الإنفلونزا الموسمية، إلا بعد الحصول على استشارة طبية.

تسبب الإنفلونزا الموسمية ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفاجئ مع الإصابة بسعال غالباً يكون جافاً مع صداع وألم في العضلات والمفاصل، بالإضافة للغثيان والتهاب الحلق وسيلان الأنف، وفي كثير من الأحيان يدوم السعال أسـبوعين أو أكثر.