شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة درة تفاجئ الجمهور بكشف «يوم وليلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمد حمدي شاكر

فاجأت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر صفحتيها بموقعي «تويتر»، و«إنستجرام» بصور جديدة من أحدث أعمالها السينمائية مع الفنان خالد النبوي بعنوان «يوم وليلة».

ونشرت درة الملصق الدعائي للفيلم، الذي أحيط إنجازه بكثير من التكتم، وعلقت على الصور قائلة «قريباً في دور العرض السينمائية».

يشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وهو قصة وسيناريو وحوار يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

الفيلم أعلن عنه قبل شهر بعد الانتهاء من عمليات المكساج والمونتاج الخاصة به، وقررت إدارة مهرجان مالمو السينمائي عرضه للمرة الأولى عالمياً في الدورة المقبلة المقرر انطلاقها الجمعة.

الفيلم تدور أحداثه على مدار 24 ساعة في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، أثناء الاحتفال بمولدها.

ويتم سرد أحداث العمل التي تتضمن المشاكل الحياتية للمواطن المصري في شتى المجالات العلمية والاقتصادية والأسرية، إذ ألقى مؤلف الفيلم الضوء على الظواهر السلبية التي انتشرت في المجتمع مع وضع حلول لها مع نهاية الفيلم.

وتفاعل عدد كبير من متابعي درة متعجبين من عدم معرفتهم المسبقة عن أي تفاصيل بخصوص العمل، لدرجة أن البعض تساءل «متى تم التصوير، كي يكون العرض قريباً؟»