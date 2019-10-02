شكرا لقرائتكم خبر عن ألف مهاجر قضوا غرقاً في المتوسط هذا العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر مسؤول أممي أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم غرقاً في البحر المتوسط هذا العام خلال محاولتهم الفرار إلى أوروبا.

وقال ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، دومينيك بارتش، الأربعاء، «نرجح أن عدد الوفيات بلغ 1028 حالة حتى أمس»، مطالباً أوروبا بالإيفاء بمسؤولياتها في هذا الصدد.

يذكر أن المفوضية أحصت نهاية العام الماضي 2277 حالة وفاة وفقد في البحر المتوسط.

وقال بارتش: «هذا هو العام السادس على التوالي الذي يغرق فيه أكثر من ألف شخص في البحر المتوسط... هذا الوضع يعتبر إخفاقاً أخلاقياً وغير مقبول على الإطلاق».

وثمن بارتش اتفاق الحل الانتقالي الذي توصلت إليه ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا بشأن عمليات الإنقاذ من البحر.

وبحسب هذا الاتفاق، سيُجرى توزيع طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم من الغرق على الدول المشاركة في الاتفاق في غضون أربعة أسابيع.

وتطمح هذه الدول إلى التوصل لقاعدة مشتركة تُطبق على كافة دول الاتحاد الأوروبي لتحل محل اتفاق دبلن غير القابل للتطبيق على المستوى السياسي إلى حد كبير.

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