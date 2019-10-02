شكرا لقرائتكم خبر عن المتطوعون يشاركون في إنجاح عملية الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل 1170 متطوعاً ومتطوعة من المواطنين والمواطنات من مختلف مناطق الدولة العمل على مختلف المستويات وفي كافة مناطق الدولة لتسهيل خطوات التصويت الإلكتروني على الناخبين.

وضمن الاستعدادات الأخيرة لليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 السبت، يقوم المتطوعون بدور هام في مساعدة الهيئات الانتخابية ومساندة مختلف اللجان والجهات التنظيمية، والمساهمة في إنجاز عملية انتخابية ناجحة تحقق معايير الشفافية والنزاهة وتشكل إضافة نوعية جديدة للنجاحات التي حققتها الدورات الانتخابية الثلاث الماضية.

وتدرب المتطوعون والمتطوعات خلال الأسابيع الماضية ضمن 55 ورشة تخصصية على آليات العمل والتنسيق في المراكز الانتخابية، والتعامل مع الجمهور، إضافة إلى توعيتهم بمفهوم المشاركة السياسية.

ويتوزع المتطوعون خلال فترات التصويت على 39 مركزاً انتخابياً، تستقبل الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية في مختلف أرجاء الدولة للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في الاستحقاق الوطني.

وتم اعتماد نظام الموظف الشامل في تدريب المتطوعين الذي نفذه في مختلف أنحاء الدولة 12 مدرباً متخصصاً في العملية الانتخابية، ليمتلك كل منهم القدرة على القيام بمختلف المهام في المركز الانتخابي، بما في ذلك استقبال الناخبين، وتدريبهم على استخدام نظام التصويت الإلكتروني، إضافة إلى التدقيق على أجهزة التحقق من الهوية، ومد يد العون للناخبين خاصة من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتنظيم تدفق المصوتين، ومتابعة أداء التصويت الإلكتروني.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات: «إن ثقافة التطوع الراسخة لدى شباب الإمارات والنابعة من حسٍ وطني عالٍ بالولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن أحدثت فارقاً نوعياً في مسيرة الانتخابات منذ انطلاقتها الأولى، وها هي اليوم تنجح من جديد في استقطاب أكثر من ضعف العدد المطلوب من المتطوعين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019».

وأشاد لوتاه بالمتطوعين الشباب الذين بلغ عددهم في هذه الدورة 1170 متطوعاً ومتطوعة من مختلف مناطق الدولة سخّروا وقتهم وجهدهم لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني وتسهيل عملية التصويت على أعضاء الهيئات الانتخابية وتوفير الدعم لمختلف فرق عمل المراكز الانتخابية.