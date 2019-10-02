شكرا لقرائتكم خبر عن خطة جونسون الجديدة: «بريكست» في موعده والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر الحالي «بغض النظر عما سيحدث» مع أو بدون اتفاق، وهو موقف لم يأت بجديد عما كان يقترحه سابقاً.
وأعلن جونسون في خطاب أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر (شمال غربي إنجلترا) «ما يريده العالم بأسره هو الانتهاء من هذا الموضوع، والمضي قدماً. لذلك سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر بغض النظر عما سيحدث».
ووصف مسؤولون أيرلنديون عرض جونسون بأنه غير قانوني، وأنه غير قابل للتنفيذ، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، التي أشارت أيضاً إلى أن المسؤولين الأيرلنديين قالوا إنه غير "قانوني وغير مقبول". وقالت الصحيفة البريطانية إن عرض جونسون النهائي بشأن بريكست، الذي يقدمه لبروكسل، ربما يموت قبل أن يولد، بعدما تم تداوله من قبل الحكومة والمعارضة في أيرلندا.
وقال وزير الشؤون الأوروبية في أيرلندا، هيلين ماكنتي، إن خطة جونسون لن تكون مقبولة، وإنها تثير الشكوك حول مصداقية رئيس الوزراء البريطاني في البحث عن اتفاق بشأن بريكست.
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