خطة عمل لتعزيز الشراكة في التحديث الحكومي بين الإمارات ومصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد عبد الله القرقاوي مع وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، آخر إنجازات ومستجدات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، واستعرضا خطة العمل للفترة المقبلة، وسبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة بما يسهم في خدمة الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك، في إطار زيارة محمد القرقاوي إلى العاصمة المصرية القاهرة، ضمن اللقاءات الدورية والزيارات المتبادلة لمتابعة تطورات ومستجدات تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، والمراحل التي تم إنجازها في المحاور الرئيسية التي تتضمن الخدمات الحكومية وبناء القدرات الحكومية والتميز الحكومي، إضافة إلى استعدادات فرق العمل المشتركة للمرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بعقد النسخة الثانية من مؤتمر مصر للتميز الحكومي، وآخر مستجدات جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلبة الجامعات التي أطلقها الجانبان في نوفمبر الماضي.

وأكد محمد القرقاوي أن ما أنجزته فرق العمل المشتركة على مدى 16 شهراً من تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، يشكل أساساً راسخاً للبناء عليه لتحقيق المزيد في مختلف مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الشراكة الإماراتية المصرية رسخت نموذجاً ملهماً للتعاون العربي المشترك الهادف لتعزيز التنمية والاستعداد للمستقبل، من خلال تبادل الخبرات ونقل المعارف المكتسبة والاستفادة المتبادلة من قصص النجاح والممارسات المتميزة، ما يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعزيز شراكة استراتيجية في تحديث العمل الحكومي بين البلدين الشقيقين، وترسيخ أواصر التعاون والارتقاء بالعلاقات التاريخية المتمـيزة في مختلف المجالات، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

إنجازات ومحطات

ومنذ تفعيلها قبل 16 شهراً، شهدت اتفاقية الشراكة في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، من أبرزها عقد النسخة الأولى من مؤتمر مصر للتميز الحكومي بمشاركة إماراتية واسعة، وإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، وإطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلبة الجامعات، وتنفيذ عدد كبير من ورش العمل لموظفي الحكومة المصرية من مختلف الوزارات والقطاعات والمحافظات.

وفي مجال التميز الحكومي، تم تنظيم سلسلة من الورش التدريبية الفنية للتميز الحكومي لموظفي الحكومة المصرية بمشاركة 3700 موظف، إضافة إلى إدارة وتنظيم جائزة مصر للتميز الحكومي الأولى من نوعها على مستوى جمهورية مصر العربية، التي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 الذي شكل أحد مخرجات الشراكة.

وفي محور الخدمات الحكومية، تم إطلاق جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات برعاية عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتم عقد ورش تدريبية وتعريفية بالجائزة، ومن المقرر أن تتم عملية تقييم المشاركات وإعلان الفائزين قبل نهاية العام.

وفي محور بناء القدرات الحكومية، تم تدريب نحو 2400 موظف حكومي مصري على مختلف مجالات تطوير العمل الحكومي، تضمنت ورش عمل وبرامج تدريبية تم عقدها في مصر، وزيارات ميدانية إلى دولة الإمارات، حيث تم مؤخراً استقبال فريق عمل من الحكومة المصرية لحضور فعالية «تحقيق المستحيل» الدورة التحفيزية الكبرى التي استضافتها دبي في المجال القيادي بحضور عشرة آلاف مشارك من 46 دولة، والتي قدمها توني روبنز الخبير العالمي في مجال التحفيز وتطوير الذات وصقل المهارات.