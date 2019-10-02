الشارقة.. النساء أكثر إقبالاً من الرجال على الانتخابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب محمود محسن

سجلت عضو المجلس الوطني الاتحادي عائشة بو سمنوه، السبق في التصويت المبكر في انتخابات المجلس أمس، بلجنة مركز الشارقة للشطرنج، فيما كانت النساء أكثر مشاركة من الرجال؛ حيث شاركت مجموعة من الشباب وذوي الإعاقة وكبار السن في التصويت.

وبحسب الدكتور أحمد الزرعوني، رئيس مركز الشارقة للشطرنج: تم تجهيز القاعة ب 33 جهازاً، بينها لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم توفير سيارتين غولف لنقل الناخبين من وإلى القاعات، كما يوجد 66 متطوعاً يساعدون الناخبين في التسجيل والانتخاب.

من جانبهم أجمع المرشحون على انسيابية عملية الانتخاب في مركز الشارقة للانتخابات، وقال الناخب أحمد حسن الحميري: «إن الإجراءات الميسرة والبسيطة والتنظيم المميز حال دون تأخري عن تأدية باقي المهام الخاصة بي، كما أنه ليس هناك ما يستدعي أبناء الوطن للتغيب عن المشاركة والمساهمة الوطنية في هذا العرس الانتخابي، منحت صوتي للعنصر النسائي إيماناً مني بدور المرأة وقدرتها إحداث الفارق من خلال مشاركتها، حكومتنا منحت المرأة مساحة واسعة للمشاركة في شتى المجالات، وأثبتت وجودها داخل وخارج الدولة».

تسعينية تفاجئ ابنها المرشح

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الوالدة عائشة عبدالله المطوع الظاهري، لديها من الأولاد 14 بنتاً وولداً، قد تكون أكبر الناخبين والناخبات سناً على مستوى الدولة؛ إذ تبلغ من العمر 92 عاماً لم تخبر ابنها المرشح للانتخابات عمر الظاهري، أنها ستأتي إلى المركز وستنتخبه بنفسها، وبدوره لم يتوقع مجيئها إلى مركز الانتخابات، كونها تعاني أمراض كبار السن.

لذا كانت مفاجأته كبيرة وهو يراها أمامه على كرسيها وبيدها هويتها وهي تنظر إليه من خلف برقعها بكل حب وإصرار، فنحى أمامها وقبل قدميها.

وبصوتها الضعيف قالت: «كنت أنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، وأنا من شجعت ابني على الترشح للانتخابات الوطني، بل أسهمت في الترويج لانتخابه؛ لأنه يستحق الفوز».

وجاء عيد محمد، ابن ال 83 سنة، حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات، ورافقته إلى لجنة الانتخاب، زوجته شريفة مطر وبناتهما الثلاث. عيد محمد أكد أن إحساسه بالواجب الوطني هو الذي دفعه للمشاركة.

وعلقت زوجته بأن زوجها كان مصراً على أن ينتخب بنفسه لأن المسؤولية مجتمعية، وعلى الجميع المساهمة في إنجاح هذه الدورة.

ووصف المواطن عيسى جمعة المطيري، 75 عاماً، الانتخابات بأنها يوم فخر بمشاركة الدولة في قراراتها؛ وذلك من خلال اختيار المرشح الأجدر والأنسب لتمثيل صوت الشعب.

وأكد الناخب جلال علي سعيد، أن العملية الانتخابية كانت غاية في السهولة واليسر من أول غرفة تدريب الناخبين حتى عملية التصويت واختيار المرشح.

وثمن الناخب محمد الغفلي، من أصحاب الهمم، دور اللجنة المنظمة في نادي الشارقة للشطرنج، على التنظيم المميز والرائع للعملية الانتخابية، في سهولة الوصول لقاعة الانتخاب وتسهيل عملية التصويت.

عمل مميز

قال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، خلال مشاركته في الانتخابات: «إن هذا الكم الهائل من الشباب والشيوخ والشباب وكل ما نراه من المشاركة الواسعة، قدم مجتمع الإمارات كمجتمع ناضج يعرف دوره على أكمل وجه».

وشاركت مريم الرومي، الوزيرة السابقة، وأعربت عن سعادتها بمشاركة شريحة كبيرة من الشباب في الانتخابات ما يعني أن الجيل الجديد يعي المسؤوليات الملقاة على عاتقه، وقالت: «إن الانتخابات، تتويج للعرس الديمقراطي في الدولة، والذي رأيناه في الأيام السابقة من زخم كبير لدعم الديمقراطية من خلال برامج المرشحين لاحظت أن فئة كبيرة من الشباب يترشحون للمرة الأولى مقارنة مع الدورات الأخرى».

كما شاركت عهود الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، في الانتخابات.