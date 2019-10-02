- 1/2
- 2/2
صرح غندور، وهو وزير الخارجية الأسبق الذي أقالة الرئيس المعزول عمر البشير، بأن الحزب سيعمل بكل جهد لتحقيق رغبات الشعب وهي تحقيق الديمقراطية ولن يقبل بأي تغييرات تحدث في البلاد دون ممارسة ديمقراطية كاملة الدسم والفعل، بحسب موقع "الشروق".
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وتابع "حزبنا أول من قاد التغيير عبر وثيقة الإصلاح، وإن لم تمضي تلك الوثيقة إلى غاياتها، وإن جاء التغيير بالطريقة التي توافق عليها غالب الشعب فإننا مضينا في إنجاح هذا التغيير، نحن لسنا ضد أن يقدم فاسد إلى المحاكمة ولكن نحن ضد اتهام الجميع للجميع بدون دليل".
وكان الرئيس السوداني المعزول عمر البشير قد أقال إبراهيم غندور من منصب وزير الخارجية، بعدما صرح غندور أمام البرلمان بأن الدبلوماسيين السودانيين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أشهر نتيجة نقص السيولة لدى الحكومة، وفق وسائل.
وكان غندور قد ترأس وفد السودان للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن رفعها عقوبات كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود حتى تشرين الاول/أكتوبر 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السوداني الذي أقاله البشير يخرج عن صمته ويرفض الاتهامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.