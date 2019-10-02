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© REUTERS / STRINGER
خلال الحفل، دعا النشطاء إلى إجراء تحقيق شامل للأمم المتحدة في جريمة القتل، والعمل لضمان عدم إفلات مرتكبي جريمة القتل من العقاب.
وامتدح بيزوس، وهو أيضًا مؤسس شركة "أمازون"، خطيبة خاشقجي، خديجة جانكيز، التي كانت تسير في الشارع خارج القنصلية السعودية لساعات في انتظار ظهوره من جديد.
© REUTERS / UMIT BEKTAS
خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون في أثناء حضورهما احتفالًا بالذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي في إسطنبول
وقال بيزوس: "لا ينبغي لأحد أن يتحمل ما فعلته". "عليك أن تعرفي أنك في قلوبنا. نحن هنا وأنت لست وحدك".
وكشف المشاركون لاحقًا عن نصب تذكاري لخاشقجي، الذي عرف بانتقاده للحكومة السعودية.
© REUTERS / UMIT BEKTAS
خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون في أثناء حضورهما احتفالًا بالذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي في إسطنبول
وتسود عدة أسئلة منذ عام من مقتله، بما في ذلك مكان جثته، والمسؤولية المحتملة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتقول المملكة العربية السعودية إنها تحاكم 11 شخصًا بتهمة القتل، لكن لم يتم الإعلان سوى عن القليل من التفاصيل حول القضية.
© REUTERS / UMIT BEKTAS
ضابط شرطة من القوات الخاصة يؤمن الموقع خلال احتفال بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول
وفي غضون ذلك، قال الأمير محمد في مقابلة معه هذا الأسبوع إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية القتل لكنه نفى أنه أمر بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد... أصدقاء خاشقجي يقفون أمام القنصلية السعودية في إسطنبول لحظة دخوله الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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