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موسكو- سبوتنيك وقال مصطفى سناء للصحفيين، على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي": "أجرينا اليوم مناقشات مع شركة "غازبروم" ... حول نشاطها في ليبيا، وأفضل طريقة للعودة واستئناف العمل في بلادنا".
في الوقت نفسه، أجاب بالإيجاب عن سؤال ما إذا كان هذان المشروعان[اللذين يدور الحديث عنهما] هما سي 96 وسي 97.
وأضاف سناء "سنعقد اجتماعًا آخر لمناقشة القضايا التقنية. آمل في نهاية هذا الشهر، في أكتوبر".
يذكر أن وكالة "روسيا"سيغودنيا" تعمل بصفتها شريكا إعلاميا لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس شركة النفط الوطنية الليبية يناقش مع ممثلي شركة غازبروم استئناف عملها في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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