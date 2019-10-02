الشارع العراقي يغلي... النساء والرجال يخرجون من كل المدن للتظاهر (صور وفيديو)

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شهدت جميع المناطق في العاصمة بغداد، تظاهرات بمشاركة الشباب والرجال، والفتيات، والنساء، من جانبي الكرخ، والرصافة، والمناطق البعيدة في الأطراف، مثل مناطق الشعب، والحسينية، ومدينة الصدر، والأمين، والزعفرانية، باتجاه ساحة التحرير التي انطلقت فيها يوم أمس التظاهرة تحت نصب الحرية.
ومنذ الصباح شاركت العشرات من الفتيات، في تظاهرة نسوية تضامنية مع التظاهرات التي استمرت منذ صباح يوم أمس الثلاثاء، للمطالبة بإقالة الحكومة وتغييرها بسبب سياساتها.
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العراقييات يشاركن في تظاهرات بغداد، العراق 2 أكتوبر 2019
وتعرضت التظاهرة النسوية للقمع كما تعرض المتظاهرون يوم أمس، بإستخدام القوات الأمنية، الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع، والماء الساخن، في ساحة التحرير.
وقطع المتظاهرون المشاركون في مدينة الشعب الطريق الستراتيجي الواصل مع مناطق الشمال، فيما خرج الآلاف من مدينة الصدر في ثورة شعبية تنديدا بمقتل أحد أبنائها خلال قمع التظاهرات يوم أمس.
وتجددت التظاهرات بأعداد أكبر من يوم أمس، في محافظات ذي قار، وواسط، والنجف، إضافة إلى العاصمة التي تشهد الغليان الشعبي الأكبر تنديدا بالعنف الذي اتبع في تفريق المتظاهرين وملاحقتهم لضربهم حتى ساعات الصباح الأولى.
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