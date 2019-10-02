هيئة الانتخابات في تونس ترفض تأجيل الانتخابات الرئاسية

قال رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" المحلية، "إن الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة سيُجرى في موعده المقرر يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري"، مؤكدا أن "الصمت الإنتخابي يومي السبت والأحد 12 و13 من نفس الشهر،.فيما تنطلق يوم غد الخميس 3 أكتوبر الحملة الانتخابية للدور الثاني لهذا الإستحقاق المبكر.
وأضاف نبيل بفون، "أن الهيئة قامت بكل ما يلزم لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، إلا أنهم لم يتوقعوا إيقاف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية".
هذا ورفضت الثلاثاء، دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مطلب الإفراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، والذي تمكن من بلوغ جولة الإعادة رفقة المرشح المستقل قيس سعيد.
يذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس ستكون بين المتلرشح المستقل، قيس سعيد ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القرتوي، الذي يتواجد في السجن بتهم تتعلق بالفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال.
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