هزاع المنصوري يلتقط صورة فضائية لمكة المكرمة

ونشر المنصوري الصورة عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، معلقًا: صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ومن المقرر أن يعود رائد الفضاء الإماراتي، غدًا الخميس، إلى الأرض بعد رحلة دامت 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية، قضاها في إجراء بعض التجارب العلمية.

وكانت المركبة" سيوز-ام اس-15" الروسية التي حملت هزاع المنصوري على متنها انطلقت من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، وعلى متنها إلى جانب المنصوري، الأمريكية جيسيكا مير، والروسي أوليغ سكريبوتشكا.