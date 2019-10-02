أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير اليوم الأربعاء أن ادعاء النظام الإيراني أن السعودية أرسلت له رسائل أمر غير دقيق، حسب موقع قناة العربية.
وتفصيلاً، أكد "الجبير" في تغريدات، نشرها عبر تويتر، أن دولاً شقيقة سعت للتهدئة مع إيران، وأن السعودية أبلغتها بأن موقفها يسعى للأمن والاستقرار في المنطقة.
وتابع: السعودية أوضحت للدول الشقيقة أن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يصعِّد وينشر الفوضى.
وقال: "السعودية لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني؛ فاليمن شأن اليمنيين".
وتساءل الجبير: إذا كان النظام الإيراني يريد السلام في اليمن فلماذا لم يقدم له عبر تاريخه مساعدات تنموية؟
كانت هذه تفاصيل خبر "الجبير": ادعاء إيران أن السعودية أرسلت لها غير دقيق.. ولم نتحدث معها عن اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.