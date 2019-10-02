دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تستعد للإعلان عن سماعة Pixel Buds 2 اللاسلكية في فعاليات مؤتمر Pixel 4 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد نشر اليوم على خطط عملاق البحث للإعلان عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Pixel Buds 2 خلال فعاليات مؤتمر Pixel 4.

قدمت شركة جوجل الإصدار الأول من السماعات اللاسلكية Pixel Buds في عام 2017، والتي جاءت بميزة دعم مساعد جوجل الرقمي ودعم الترجمة في الوقت الفعلي، واليوم كشفت تسريبات جديدة عن خطط جوجل لإطلاق الإصدار الجديد من السماعات اللاسلكية Pixel Buds 2.

وقد جاءت Pixel Buds بتصميم لاسلكي مع سلك يربط جهتي السماعة، لذا لم تأتي بتصميم لاسلكي كامل يحاكي سماعة ابل AirPods، أيضاً لم يأتي هذا الإصدار من جوجل بالتجربة الصوتية وعمر الشحن الأفضل، كما أن حافظة السماعة لم تقدم تجربة عملية لدعم المستخدم.

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ومن المتوقع أن تعمل جوجل على تحسين السلبيات التي جاءت في الإصدار الأول في إصدارها الجديد Pixel Buds 2 عند إطلاق هذا الإصدار لاحقاً هذا الشهر.

يذكر أن جوجل تقدم أجهزتها الإستهلاكية خلال فعاليات مؤتمر MadebyGoogle الذي يقام غالباً في شهر أكتوبر، ومن المقرر أن تعقد عملاق البحث في 15 من أكتوبر مؤتمر للإعلان عن هاتفي Pixel 4 و Pixel 4 XL مع تقنية إستشعار الحركة الجديدة، مع توقعات بالإعلان أيضاً عن إصدارات Nest الجديدة في مكبر Home Mini، وNest Wifi إلى جانب Pixelbook Go.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تستعد للإعلان عن سماعة Pixel Buds 2 اللاسلكية في فعاليات مؤتمر Pixel 4 ظهر على التقنية بلا حدود.