شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا فى السودان إلى 226 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الصحة السودانية، ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا في ولايتي النيل الأزرق وسنار، إلى 226 حالة، فيما لم تُسجل أي وفيات جديدة، عدا 8 حالات منذ ظهور المرض في السودان، في شهر أغسطس الماضي.

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وقال وكيل وزارة الصحة السودانية المكلف الدكتور سليمان عبدالجبار إن وضع الكوليرا تحت السيطرة خاصة في النيل الأزرق، مشيدا بالدعم المتواصل من المنظمات الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية و "يونسيف"، لمجابهة المرض.

وقال عبد الجبار، خلال اجتماع اللجنة الفنية لمجابهة انتشار وباء الكوليرا اليوم إنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بالمرض، في ولاية "سنار".