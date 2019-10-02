شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يناقش الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الجمهورية التونسى محمد الناصر الـيوم، بقصر قرطاج، نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لاستعراض آخر إستعدادات الهيئة لتأمين حسن سير الانتخابات التشريعية المقررة ليوم الأحد 6 أكتوبر الجاري، حيث أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف الجهود لضمان مشاركة مكثفة للتونسيين والتونسيات في هذا الاستحقاق الهام وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتأمين نجاح سير العملية الانتخابية.

كما تناول اللقاء مستجدات مسار الانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها في ضوء الإعلان الرسمي اليوم عن النتائج النهائية للدور الأول وموعد الدور الثاني، وجدّد رئيس الدولة بالمناسبة دعوته لإيجاد الحلول اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحّين.

Advertisements

ودعا رئيس الجمهورية محمد الناصر في هذا الإطار كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، للتباحث مساء اليوم الأربعاء حول مستجدات العملية الانتخابية والسبل الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لحماية المسار الديمقراطي في بلادنا من المخاطر المحدقة به وضمان عدم المس من مصداقية العملية الانتخابية، نظرًا لما سيمثّله ذلك من ضرب لأسس تجربتنا الديمقراطية الفتيّة.