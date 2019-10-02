شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السودانى يشيد بنتائج زيارتى حمدوك إلى نيويورك وباريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد مجلس الوزراء السوداني أهمية زيارتي رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ، إلى نيويورك وباريس، وما تركتاه من انطباع إيجابي لدى الشارع السوداني، مشيدا بنتائجهما.
واستعرض مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه اليوم برئاسة حمدوك، تقريرا حول الزيارتين.
وأشار حمدوك، في مستهل الاجتماع، إلى أهمية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى جاءت بعد انقطاع لسنوات طويلة، ووصفها بأنها كانت "ناجحة بدرجة عالية"، حيث وجدت استحسانا من كل العالم.
وأوضح حمدوك أنه تم خلال الزيارة عقد 55 اجتماعا تخللتها العديد من الأنشطة واللقاءات الثنائية مع معظم دول العالم وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها كانت حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ووصف حمدوك زيارته إلى فرنسا، بأنها كانت "مدهشة"، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية أبدت استعدادها للمساهمة في حل كل القضايا بالسودان.
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