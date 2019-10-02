شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس المركز الثقافى والتجارى الصينى لدعم قطاع الأعمال فى إمارة عجمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمى رئيس ديوان حاكم عجمان بدولة الإمارات،فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 70 للعيد الوطني الصيني فى فندق فيرمونت عجمان، وتوقيع غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم مع الشركة الخليجية الصينية للتجارة بهدف تعزيز التعاون المشترك في تأسيس المركز الثقافي والتجاري الصيني لدعم قطاع الأعمال في إمارة عجمان، وتمكين التجار ورواد الاعمال من معرفة وتعلم الثقافة واللغة الصينية وتعزيز قدراتهم في التواصل الفعال.

ووفقا لما نشرته وكالة الانباء الاماراتيه، حضر الحفل الذي نظمته منطقة عجمان الحرة والسوق الصيني في عجمان وتوقيع مذكرة التفاهم.. محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في غرفة عجمان، وعدد من مسؤولي الإمارة ورجال الأعمال والتجار والمسؤولين من جمهورية الصين الشعبية.

وقع مذكرة التفاهم من جانب غرفة عجمان مروان حارب العرياني مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية، ومن جانب الشركة الخليجية الصينية للتجارة لو تشنغ مدير قسم التسويق والترويج.

ونصت مذكرة التفاهم على ضرورة التخطيط واجراء الابحاث المشتركة والقيام بالاعمال التحضيرية المشتركة لتأسيس المركز، والتعاون في الخطة التسويقية الخاصة بالمركز إلى جانب وضع البرامج لتنظيم دورات تعلم اللغة الصينية بواسطة معلمين صينيين تستهدف رواد الاعمال في الإمارة، مع أهمية وضع برامج محفزة لتأهيل رواد الاعمال للعمل التجاري في الصين.

وأكد الطرفان أهمية وضع خطط لتشجيع التجار ورجال الأعمال من البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات الثقافية والتجارية.

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وأشاد محمد الجناحي بعمق العلاقات بين دولة الإمارات والصين، موضحا ان العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات السابقة على المستوى القيادي وفي مختلف القطاعات.

وقال أن غرفة عجمان تولي التعاون مع الجهات الصينية اهمية كبرى من خلال تنويع الفعاليات المشتركة والمشاركة في المعارض المتخصصة وتكثيف الزيارات المباشرة والثنائية لتوفير قنوات تواصل مباشرة بين رجال اعمال ومستثمري الطرفين بما يزيد حجم التجارة والتعاون الاقتصادي.

من جانبه أكد مروان حارب اهمية مذكرة التفاهم، واعتبر ان التعاون المشترك بين الغرفة والشركة الصينية في تأسيس المركز الثقافي والتجاري الصيني في إمارة عجمان لخدمة مجتمع الاعمال من معرفة وتعلم الثقافة الصينية، جاء كنتيجة وضرورة ملحة للتطور الكبير في العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات.

وأوضح ان المركز سيعزز فرص التواصل الفعال بين الصين وإمارة عجمان وسيمثل نقطة تحول في تعلم اللغة الصينية وبالتالي زيادة التعاون والشراكات بين رجال اعمال الطرفين.

يذكر ان الشركة الخليجية الصينية للتجارة هى المسؤولة عن الإدارة والاستثمار في السوق الصيني في إمارة عجمان وتقديم خدمات الاستشارات والدراسات الاقتصادية لدعم الحركة التجارية للسوق الصيني.