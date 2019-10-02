شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" السعودية تنظم المؤتمر العالمى لطب الكوارث بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور توفيق الربيعة، تنظم وزارة الصحة المؤتمر العالمى لطب الكوارث الذى سيعقد فى مدينة الرياض خلال الفترة من 13 - 14 اكتوبر 2019، وذلك تحت شعار "من أجل تحقيق شمولية الاستعداد والإستجابة للطوارئ".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، يهدف المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من الخبراء والمختصين من داخل وخارج المملكة إلى إنشاء منصة التميز لتبادل المعرفة والخبرات في جميع الموضوعات المتعلقة بطب الكوارث وإدارة الأزمات وتعزيز الإبتكار، والرؤى، والبحث والتعاون في هذا المجال.

كما سيناقش المؤتمر عدداً من المحاور التالية ومن أبرزها التأهب للطوارئ، وتقييم المخاطر، والطب الميداني والرعاية قبل دخول المستشفى في حالات الكوارث، والاستجابة للطوارئ، وفرق الإستجابة والتدابير الطبية المضادة، والتعليم والتدريب والبحث في طب الكوارث، إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل المتعلقة بأعمال طب الكوارث وإدارة الأزمات.