شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يستعرض استعدادات هيئة الانتخابات لتأمين سير الانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون آخر استعدادات الهيئة لتأمين حسن سير الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم الأحد المقبل.

وذكرت الرئاسة التونسية - فى بيان - أن الناصر أكد، خلال اللقاء الذى عقد اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، على ضرورة تكثيف الجهود لضمان مشاركة مكثفة للتونسيين والتونسيات فى هذا الاستحقاق الهام، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتأمين نجاح سير العملية الانتخابية.

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كما تناول اللقاء مستجدات مسار الانتخابات الرئاسية المبكرة فى ضوء الإعلان الرسمى اليوم على النتائج النهائية للجولة الأولى وتفاصيل الجولة الثانية، فيما جدد رئيس الدولة دعوته لإيجاد الحلول اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين .

ودعا الناصر فى هذا الإطار كلا من الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، ورئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحري، للتباحث مساء اليوم حول مستجدات العملية الانتخابية والسبل الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لحماية المسار الديمقراطى فى تونس وضمان عدم المس من مصداقية العملية الانتخابية .