شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل السعودى: سريان أنظمة السفر الجديدة على صكوك الحضانة القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودى وليد بن محمد الصمعانى؛ بسريان التعديلات الجديدة على نظام وثائق السفر، وذلك على أحكام الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة، دون الحاجة إلى تعديل هذه الصكوك من المحاكم أو توجيه المستفيدين إلى المحاكم.

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وحسب موقع "سبق" السعودى، بينت الوزارة أن ذلك سبقه عقد اجتماعات عدة مع المديرية العامة للجوازات؛ لكون هذه الأحكام كانت تطبق الأنظمة السارية فى حينه، وليست منشئة لحكم جديد.

كما وجه بتعديل نماذج صكوك الحضانة الحديثة بما يتوافق مع التعديلات الجديدة وإلغاء ما يتعارض معها، وذلك فور سريان التعديلات الجديدة على نظام وثائق السفر.