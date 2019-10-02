شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى خلال تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين العراقيين فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل بتجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد، قبل قليل، وفتحت الشرطة العراقية النار على المتظاهرين، ونقلت سيارات الإسعاف مصابين جراء تلك الاشتباكات.

وقطع المتظاهرون الطريق الرابط بين مطار بغداد والمنطقة الخضراء، فيما طالب المحتجون بتحويل تحركهم إلى تظاهرات مليونية.