ردًا على موقف نبيل القروى.. وزير العدل التونسى: نحترم قرارات القضاة ولا نعلق عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد كريم الجموسى وزير العدل التونس، إن الخلاف الحاصل بين القضاة والمحامين، ما هو إلا سحابة عابرة ومرت بسلام، مشيرا إلى وجود بادرة في من قبل المجلس الاعلى للقضاء بهدف وضع ميثاق ينظم التعامل بين جناحى العدالة، المحاماة والقضاء اللذين يضطلعان بدورهام في تحقيق العدالة. وأضاف الجموسى فى تصريحات صحفية على هامش زيارة لولاية سيدى بوزيد، ان ملف نبيل القروى هو ملف قضائى ووزارة العدل ليست سوى سلطة تنفيذية ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات السلطة القضائية. وأكمل وزير العدل التونسى، أن الوزارة ليست مطلعة على اوراق الملف ولها ثقة فى قرارات مؤسسات القضاء ولا تعلق عليها.

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